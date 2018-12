Perché la Juventus può uscire in Champions contro l'Atletico

1. PRECEDENTI: ZERO GOL SEGNATI NEI GIRONI DEL 2014/2015

L'ultima volta Mario Mandžukić vestiva la maglia rojblanca, Antoine Griezmann sedeva in panchina ed entrambe puntavano più a "non prenderle" che a portare a casa i tre punti. Il precedente più fresco tra Juventus a Atletico Madrid risale alla stagione 2014/15 e sembra già una vita fa. Eppure in panchina c'erano sempre loro, Allegri e Simeone, pronti a stringersi la mano al triplice fischio che sanciva lo 0-0 per il passaggio del turno a braccetto nella fase a gironi della Champions. Ed è proprio quello della stagione che poi portò i bianconeri alla finale di Berlino l'unico precedente tra la Vecchia Signora e i colchoneros nella massima competizione europea. Un flashback non esattemente beneagurante se è vero che, malgrado il passaggio del turno con tre vittorie, un pareggio e due sconfitte (guarda caso lo stesso numero di ko di questa stagione), l'avversario in grado di mettere in maggiore difficoltà la Juventus fu proprio l'Atleti, imbattuto nel doppio confronto. All'andata, infatti, al vecchio Vicente Calderon era finita 1-0. A decidere allora fu un gol di Arda Turan, che oggi rischia il carcere in Turchia per aver malmenato una popstar locale, ma all'epoca era uno dei trascinatori della banda Simeone. Zero gol in due partite, insomma, per una Juve che nei turni successivi ne avrebbe rifilati cinque, tra andata e ritorno, al Borussia e tre al Real Madrid. E se dopo una serie di cinque partite senza successi i bianconeri hanno vinto le ultime tre sfide contro le spagnole, l'Atletico Madrid non ha mai fallito la qualificazione nelle ultime quattro occasioni in cui è approdato agli ottavi.