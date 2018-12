Fassone ha fatto causa al Milan

PER IL MILAN DA FASSONE GRAVE INDIFFERENZA E NEGLIGENZA

Secondo il ricorso di Fassone, inoltre, la stessa motivazione del licenziamento sarebbe illegittima. Nella comunicazione del fine rapporto per giusta causa il Milan aveva fatto valere quella che definiva una «grave indifferenza e negligenza rispetto a fondamentali interessi della nostra società e delle risorse in essa impiegate» da parte dell'ex ad, facendo anche riferimento ad alcune «lettere di contestazione disciplinare». In più, il club parlava di «violazioni dei doveri» in relazione al «rapporto di lavoro intrattenuto con la nostra società, talmente gravi da non rendere possibile la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto medesimo, avendo determinato in maniera inemendabile e radicale, il venire meno dell'elemento fiduciario».