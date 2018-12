José Mourinho lascia il Manchester United. La bomba è stata sganciata dal sito del club con un laconico comunicato apparso la mattina del 18 dicembre per comunicare l'esonero del tecnico portoghese. Solo due giorni prima lo Special One era incappato nell'ennesimo ko contro il Liverpool, con lo United sconfitto 3-1 ad Anfield. Per Mourinho si tratta del secondo esonero in carriera dopo, quello maturato al Chelsea.

LA CACCIATA AL CULMINE DI UNA STAGIONE DISASTROSA

Un licenziamento figlio di una stagione disastrosa, malgrado i corposi investimenti della proprietà negli ultimi anni. Il sesto posto in campionato a 19 lunghezze dal City, assieme a un'espressione di gioco tra le peggiori della Premier League, sono state fatali per Mourinho, cui non è bastato il passaggio del turno in Champions Legue (il Manchester affronterà il Paris Saint-Germain agli ottavi) per salvare una panchina sempre più traballante.