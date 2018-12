Le pagelle della 17a giornata di Serie A

NAPOLI-SPAL 1-0 (ALBIOL)

VOTO 7 alla difesa di Ancelotti, che stavolta fa proprio tutto. Chiude un'altra partita, la terza di fila in campionato, senza subire gol e siccome gli attaccanti latitano, il gol decide pure di farlo con Raul Albiol, al rientro dopo la mancata convocazione contro il Frosinone e la panchina contro il Napoli. Suggella il tutto Meret, che nel finale salva il risultato su Paloschi.

VOTO 5 all'attacco dei piccoli, una strategia che stavolta, contro una SPAL spigolosa, non funziona. Insigne si vede annullare un gol, Mertens sbatte sul palo dopo aver dribblato Gomis. Per il resto i due si fanno vedere poco e la mancanza di Milik si sente.

UDINESE-FROSINONE 1-1 (MANDRAGORA, CIANO SU RIGORE)

VOTO 5 a Udinese e Frosinone che decidono di non farsi male ma alla fine ottengono l'unico risultato che non serve a nessuna. Per l'Udinese, che giocava in casa, è un 5 a scendere, per il Frosinone, in trasferta e fresco di cambio di allenatore, a salire. Ma resta pur sempre un 5.