Che cosa è e che origini ha il Boxing Day

Il 26 dicembre 2018 non sarà un giorno come gli altri per il calcio italiano. Per la verità non è mai stato un giorno come gli altri per il calcio in assoluto. Il 26 dicembre è il Boxing Day, in Inghilterra, sì, ma per effetto emulativo di un mondo sempre più globalizzato, anche nel resto dell'Europa pallonara. Il Boxing Day, quindi, approda in Italia, varcando i confini di una tradizione locale come già in un passato più o meno recente hanno fatto Halloween e il Black Friday, dopo aver vinto le resistenze di calciatori e allenatori, che di giocare sotto le feste non avevano proprio voglia.