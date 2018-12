Le pagelle della 18a giornata di Serie A

FROSINONE-MILAN 0-0

VOTO 0 all'efficacia offensiva del Milan. Quattro partite senza gol, come non accadeva dal 1984, un digiuno lungo 379 minuti, il peggior record personale di Higuain (9 match senza segnare) aggiornato con un orrendo destro alle stelle in una delle ultime occasioni buone dell'incontro. Nemmeno la visita alla peggiore difesa della Serie A (36 subiti, due a partita) rivitalizza i rossoneri. Il Milan è tutto in un paio di fiammate di Castillejo, il vice Suso che funziona finché fa il clone di Suso e sparisce quando Gattuso gli chiede di accentrarsi in posizione di trequartista, poi ci deve pensare Donnarumma a salvare il pareggio. La situazione è così grave che in molti invocano Montolivo come fosse salvatore della patria. Sì, Montolivo, maltrattato per anni e ora (nemmeno troppo a torto) ritenuto l'unico in grado di rendere un po' meno prevedibile una manovra lenta e macchinosa.

VOTO 4 alla capacità di Guida di farsi capire coi gesti. Quando Camillo Ciano segna, al minuto 27, lo speaker dello Stirpe urla il suo nome, tutti esultano ma c'è la chiamata del Var. Guida va a vedere immagini che mostrano un chiaro fallo su Calhanoglu alle origini della ripartenza del Frosinone. Torna in campo e punta il dito verso il centro del campo. Tutti esultano, gol, lo speaker ripete ancora “Camillo Ciano”, mentre in campo si intuisce che qualcosa non va. Quel dito che sembrava puntare il centrocampo, in realtà, indicava il punto in cui si era consumato il fallo. Diciamo che si poteva essere più chiari.