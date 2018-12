Michele Serena nuovo allenatore del Lanerossi Vicenza

MICHELE SERENA NUOVO ALLENATORE DEL LR VICENZA

Michele Serena, mestrino, prima dell'arrivo a Vicenza ha esordito come allenatore in serie C1 col Venezia nel 2008-09, poi è passato al Mantova in serie B (2009-10), a cui hanno fatto seguito sempre in serie cadetta il Grossetto (2010-11), lo Spezia in Lega Pro, con cui ha conquistato una Coppa Italia di Lega Pro e una promozione in B nel campionato di 2011-12. È stato esonerato dai liguri nel 2013 e dopo un anno di inattività si è accasato col Padova, sempre in serie B, dove però è retrocesso. Nel 2014 ha allenato il Venezia e nel 2015 la Feralpi Salò, dalla quale è stato esonerato nel 2017 lasciando la squadra bergamasca al quarto posto. Il nuovo tecnico biancorosso è già in sella e nel pomeriggio del 27 dicembre ha già iniziato il primo allenamento della squadra al centro sportivo di Capovilla di Caldogno. La presentazione ufficiale è prevista in serata allo stadio Menti insieme all'allenatore in seconda Davide Zanon, già suo collaboratore, e a Maurizio Ballò che si occuperà del recupero dei giocatori infortunati. Michele Serena, classe 1970, come giocatore vanta una lunga carriera da terzino con oltre 250 presenze in Serie A con le maglie tra le altre di Inter, Fiorentina, Sampdoria e Juventus, oltre a un'importante esperienza all'estero con l'Atletico Madrid.