Renzo Rosso ha esonerato il suo allenatore via Instagram

Dopo aver venduto i jeans agli americani Renzo Rosso potrebbe diventare il primo patron di una squadra di calcio ad aver esonerato un allenatore via Instagram. A causa dei risultati deludenti del suo Lanerossi Vicenza maturati sul campo nel mese di dicembre, mr Diesel ha deciso infatti di licenziare il mister Giovanni Colella e il suo vice Moreno Greco. Per sostituirlo è già pronto per la panchina del Menti Michele Serena. La decisione è diventata ufficiale con un comunicato della società di via Schio il 27 dicembre, ma già subito dopo la partita del 26 dicembre, un pareggio per 1-1 contro l'Albinoleffe, si erano capite le intezioni di Rosso. Sul suo profilo Instagram, infatti, l'imprenditore si era lasciato andare al malumore mettendo like alle dure critiche e contestazioni che i tifosi del Lanerossi riservavano all'allenatore con hashtag come #colelladimettiti. L'apprezzamento sui generis - o meglio, il disprezzo - è subito stato notato dai tifosi e non ha mancato di far discutere per le modalità. I like, dopo qualche ora, sono poi spariti.