Le pagelle della 19a giornata di Serie A

EMPOLI-INTER 0-1 (KEITA)

VOTO 8 ai “comprimari” di Spalletti. Metti che Icardi si fermi e di poter contare comunque su gente come Lautaro Martinez e Keità, che ti risolvono due partite in tre giorni. Non male, vero?

PARMA-ROMA 0-2 (CRISTANTE, UNDER)

VOTO 10 ai calci piazzati della Roma, la migliore in Serie A per questo fondamentale. Anche oggi la sblocca su angolo, con la testa di Cristante, uno che, per inciso, era partito come fantasma del mercato e ora si ritrova protagonista.

VOTO 8 alla resilienza di Robin Olsen, che sarebbe pure potuto crollare dopo la bruttissima partita contro il Genoa e che invece si è rialzato più forte di prima. Contro il Parma tiene la porta inviolata, finalmente, e si supera su Siligardi quando il punteggio è ancora sullo 0-0