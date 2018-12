Per la Juve record di punti nel girone d'andata e nell'anno solare

Con la vittoria contro la Sampdoria all'Allianz Stadium la Juventus, già campione d'inverno del campionato 2018-19, ha chiuso il girone di andata imbattuta con il record di punti, 53 punti, frutto di 17 vittorie e due pareggi. Primato anche per quanto riguarda i punti conquistati nell'anno solare: sono 101. Il precedente primato al giro di boa apparteneva alla stessa Juve, che nel campionato 2005/2006 aveva chiuso la prima parte della stagione con 52 punti. Quanto al cammino fatto finora in campionato dalla Juve, Cristiano Rolando ha detto al termine della partita e dopo aver segnato una doppietta: «La squadra sta facendo molto bene, abbiamo lavorato bene facendo un bel girone d'andata però c'è ancora tutto il girone di ritorno e bisogna lavorare». Alla vigilia del match l'allenatore Massimiliano Allegri aveva mantenuto un profilo basso: «Serve stare zitti, che chiacchierare non serve, e vincere, la cosa più importante. Vinciamo così da girare a 53 punti che sarebbe una gran cosa; non per il record, ma perché ci avvicinerebbe all'ottavo scudetto. Solo questo».