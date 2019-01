La guida completa al calciomercato invernale 2019

CAGLIARI

Rolando Maran vrrebbe portare in Sardegna il fantasista sloveno Valter Birsa, già allenato al Chievo. Tutto fatto per l'acquisto del 18enne polacco Sebastian Walukiewicz, soffiato, si vocifera, addirittura ad Arsenal, Borussia Dortmund e Barcellona.

CHIEVO

Sullo sfondo l'idea di uno scambio di punte Stepinski-Paloschi con la Spal. Da Ferrara potrebbe arrivare anche Filippo Costa, terzino sinistro 23enne che non sta trovando spazio con Semplici.

EMPOLI

Il club toscano vorrebbe incastrare un innesto in difesa e uno in attacco. Per il reparto arretrato il nome che circola sarebbe quello di Andrea Ranocchia, ormai ai margini del progetto di Spalletti all'Inter. Per la prima linea invece due idee: il giovane polacco Dawid Kownacki e l'esperto Alessandro Matri.

FIORENTINA

Il primo colpo del mercato di riparazione lo ha messo a segno la Fiorentina. Bruciato sul tempo il Milan di Gattuso per assicurarsi il centravanti del Sivilgia ed ex blucerchiato Luis Muriel che così tona in italia dopo la parentesi spagnola condita da 8 reti in 35 presenze totali. Dopo Muriel la viola è alla ricerca di un centrocampista, ed è tornato di moda il nome di Nemanja Radoja, serbo 25enne del Celta Vigo, giocatore già seguito con interesse in estate.

FROSINONE

C'è molto da fare, per inseguire una problematica salvezza, in casa del Frosinone, dove alcuni acquisti della scorsa estate, come Stipe Perica e Cristian Molinaro, potrebbero già partire.

GENOA

La rivelazione Cristian Romero è già nel mirino delle grandi di Serie A: Juventus e Inter sarebbero già sulle tracce ma Enrico Preziosi ha già annunciato che non si muoverà da Genova in questa sessione di mercato, così come l'attaccante esterno Christian Kouame e il bomberissimo Krzysztof Piatek. Ma conoscendo le sparate del vulcanico presidente è lecito attendersi sorprese.

INTER

Dispetti alla Juve a parte (di cui riferiamo sotto) in casa nerazzurra si pensa più al mercato estivo che non a questa sessione invernale. Per giugno i nerazzurri vorrebbero mettere a segno l'acquisto di un centrocampista di livello mondiale. Si tonerà alla carica per Luka Modric, sogno della scorsa estate, per il laziale Sergej Milinkovic-Savic o per il ritorno, che sarebbe abbastanza clamoroso, di Mateo Kovacic. Da risolvere invece nell'immediato la pratica Gabigol, di ritorno dopo lo sfavillante prestito in Brasile, col Flamengo che ora potrebbe farsi avanti per riscattarlo.

JUVENTUS

Collaboratori fino all'altro ieri, Fabio Paratici e Beppe Marotta stanno già incrociando i guantoni a caccia di affari. Da Jean-Clair Todibo (19enne del Tolosa, a giugno potrà svincolarsi a parametro zero: la Juve è in vantaggio), fino ad arrivare ai centrali di difesa Joachim Andersen, della Sampdoria, e Matthijs de Ligt (Ajax). «Se su Aaron Ramsey? Noi ci siamo ma non da soli», ha commentato il ds bianconero ammettendo l'interesse per il centrocampista gallese dell'Arsenal. Clamorosa l'indiscrezione che invece porterebbe al fenomeno di Paris Saint-Germain Kylian Mbappe, ma anche anche quando si parlava di Ronaldo i commenti ironici sul possibile arrivo si sprecarono e sappiamo tutti come è andata a finire.

LAZIO

Fittissima l'agenda del direttore sortivo Igli Tare, che sta cercando di riannodare i fili della trattativa per l'attaccante Wesley, 22 anni, del Bruges anche se la situazione complicata. Si lavora a un prestito con riscatto obbligatorio. Per l'esterno destro, il nome caldo è quello dell'ex Toro Davide Zappacosta che al Chelsea ha poco spazio. Per la fascia sinistra il sogno per giugno è il brasiliano Filipe Luis, che a 34 anni ha deciso di lasciare l'Atletico Madrid: la Lazio ci sta provando con l'aiuto del potentissimo agente Jorge Mendes. In uscita sono Martin Caceres e Dusan Basta, lasciati liberi di trovarsi un'altra squadra con sei mesi di anticipo sulla scadenza del contratto, mentre per Alessandro Murgia c'è stata la richiesta di prestito della Spal.

MILAN

l Milan, che accoglie a Milanello il nuovo acquisto brasiliano Lucas Paquetá, deve fare i conti con il fair play finanziario ma vorrebbe tentare ugualmente la suggestione Cesc Fàbregas, per il quale c'è però da battere la concorrenza del Fenerbahce. Fabio Borini dovrebbe invece andare in Cina allo Shenzen, che avrebbe accettato di pagare i 10 milioni di euro chiesti dalla dirigenza rossonera. In tal caso i rossoneri lavorerebbero in entrata per il ritono in Italia di Manolo Gabbiadini.