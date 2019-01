Oltre la Supercoppa: la guerra del calcio tra sauditi e Qatar

NEGOZIATI FALLITI SUI DIRITTI TIVÙ

Affossare al Jazeera e tutto il conglomerato dei network fiore all'occhiello di Doha era tra i target dell'embargo, ma è stato un boomerang. Anche BeIN Sports (parte di BeIN Media Group, spin off di al Jazeera) è stato criptato e nelle case non sono più arrivate la Champions League, l'Europa League, men che meno la Coppa del mondo in Russia del 2018. Uno choc per tante famiglie arabe, tant'è che per evitare lo smacco sui diritti tivù i reali sauditi avevano eccezionalmente aperto dei negoziati con il Qatar, andati a vuoto. Nessuna rete della coalizione si è potuta accordare con BeIN Sports per trasmettere le partite e anche la Fifa è rimasta stretta tra i due litiganti: vicina al Qatar dei prossimi Mondiali ma anche amica di MbS, che per la Supercoppa del 2018 è arrivato a sborsare 7 milioni di euro (quasi il doppio delle altre edizioni all'estero).

LE PROTESTE PER I DIRITTI UMANI

L'offerta per la partitona del 16 gennaio 2019 tra Juventus e Milan è piovuta nel giugno scorso alla Lega della Serie A, entusiasta dell'«interesse di nuovi mercati facoltosi anche per gli anni a venire» nelle parole del presidente Gaetano Micciché. Anche l'amministratore delegato Marco Brunelli si è detto «orgoglioso» dell'accordo con la General Sports Authority saudita per tre edizioni della Supercoppa italiana, tra Gedda e Riad in cinque anni per un totale di oltre 20 milioni di euro, e «dell'appeal che il calcio italiano esercita in tutto il mondo». Certo, allora non era ancora esploso lo scandalo dell'omicidio di Khashoggi nel consolato saudita a Istanbul, del 2 ottobre 2018. Ma le proteste dei difensori dei diritti umani, per le trasferte evitabili delle squadre italiane nel regno dove l'accesso delle donne negli stadi resta limitato, erano scontate.