Non solo Inter-Varese, le altre alleanze violente tra i tifosi di calcio

ROMA E PANATHINAIKOS: SIMPATIA NATA NEL BASKET

La Roma, dal canto suo, ha stretto amicizia con i violenti ultrà greci del Panathinaikos, che nel novembre del 2015, insieme con quelli dell'Olympiakos, furono protagonisti di una guerriglia dentro e fuori lo stadio che portò l'allora premier greco Alexis Tsipras a sospendere il campionato di calcio per due settimane. La simpatia coi Gate 13 nacque in occasione di un match di basket tra Lottomatica e Panathinaikos per poi rafforzarsi quando i romanisti andarono ad Atene per una partita contro l'Olympiacos e furono accompagnati allo stadio e ospitati in casa dai tifosi del Pana. Questo è l'unico gemellaggio ufficiale per i romanisti, che vantano però anche la simpatia con gli ultrà dell'Atletico Madrid, in chiave anti-laziale e anti-madridista. Simpatie ancora una volta rigorosamente di estrema destra, come testimoniato dalla foto con tanto di saluto romano collettivo che supporter colochoneros e del Panathinaikos si scattarono fuori dall'Olimpico in occasione dell'ultimo derby di Roma.