La storia di Ched Evans tra giusitizia e verità

Per quel che riguarda Jack Higgins e Ryan Roberts, rimangono all'esterno e provano a guardare e filmare ciò che succede nella camera. Tutto quanto avviene in modo rumoroso, tanto da richiamare l'attenzione del receptionist. Borrough si approssima alla stanza 14 e carpisce suoni e versi che non gli sembrano da violenza in atto. E dunque se ne torna alla reception. Clayton McDonald lascia la compagnia circa un quarto d'ora dopo l'arrivo di Ched Evans. Andando via passa dalla reception e dice a Borrough di fare attenzione alla ragazza perché gli pare non stia bene. Ched Evans andrà via poco dopo, lasciandosi alle spalle X avvolta nelle coperte. Le telecamere di sorveglianza lo filmano mentre sgattaiola via da un'uscita antincendio. Fra le tante cose che dirà in seguito, spiccano le affermazioni di non aver completato il rapporto sessuale e di essere andato via rapidamente per non ricevere in hotel una telefonata della fidanzata Natasha Massey, che ha l'abitudine di chiamarlo con frequenza. È questo il primo passaggio in cui appare la figura della fidanzata. Che, come si vedrà col dipanarsi del racconto, eserciterà un ruolo estremamente rilevante. Il gruppo di amici si ritrova poco dopo per le strade di Rhyl, mentre ormai s'avvicina l'alba di lunedì. Si sono lasciati alle spalle una sconosciuta che dorme in una camera d'albergo. Forse nemmeno ci pensano più.