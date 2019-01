Scontri tra polizia e tifosi alla Festa dalla Lazio

GLI AUGURI DI LOTITO

«Anche i tifosi devono essere uniti per poter raggiungere quello che noi ci siamo prefissati», è il messaggio dato dal presidente del club biancoceleste Claudio Lotio. «Gli auguri che faccio alla Lazio è che riacquisti quel ruolo importante e trainante non solo nel sistema istituzionale sportivo ma anche sul campo attraverso i risultati che possono costituire una ulteriore forma di orgoglio e di appartenenza a questi colori». Sul mercato, il presidente non ha lasciato trasparire nessun movimento: «Non si tratta di fare regali, ma di essere scientificamente razionali nel raggiungere certi obiettivi. La società non ha interesse ad essere indebolita o rafforzata in questo momento. Quello che sarà possibile fare sul mercato in relazione all'organico e ai possibili avvicendamenti che vi saranno, sarà fatto. Sono tra i promotori della proroga del calciomercato di gennaio per mettere nelle migliori condizioni le società di cedere e di acquistare».