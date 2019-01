Le tante vite di George Foreman

Tutti i pugili temevano di finire ammazzati salendo con Foreman. Anche quando Ali esce dallo spogliatoio dello stadio XXIV Maggio di Kinshasa, il suo equipaggio sembra avviarsi a una commemorazione funebre e lui come un profeta li deve riscuotere: «Perché siete così tetri? Di cosa avete paura?». Che ti ammazzi, Muhammad. Tu sei orgoglioso, non ti arrenderai mai, ma quello è capace di farti fuori. E ricordavano tutti la cosa terribile che aveva confidato uno sparring ad Ali che gli chiedeva quale fosse il colpo migliore di Foreman: «Non ha un colpo migliore. Ha il pugno ovunque, si chiama così perché ovunque arrivi ti spacca qualcosa, un muscolo, un osso, quello che vuoi ma ti storpia». Alle Olimpiadi di Città del Messico Foreman è ancora un acerbo dilettante di 19 anni ma questo non lo rende più umano, l'italiano Giorgio Bambini ha la sventura di sfidarlo, il primo diretto che sembra un tram lo sfiora e lui sente fischiare l'aria e allora si butta per terra. «Alzati, vigliacco!». «Mica son scemo, capo, quello mi stacca la testa!».

LA DEPRESSIONE E LA "CHIAMATA" DEL CAMPIONE

Il fatto è che George, mostro, ci era nato. In Texas, a Marshall, cresce storto, da un padre che non è suo padre, la solita storia dei pugili predestinati, 40 volte dentro e fuori dal riformatorio quando non ha ancora 12 anni. Si metteva all'angolo della strada e pretendeva il pizzo da chiunque volesse attraversare. «Non gli servono armi, è lui l'arma», spiegava il fratello. Poi, si sa come vanno a finire queste cose: o in quel vicolo di crepi, o qualcuno ti salva, ti sbatte fra quattro corde e il resto è storia. La storia di George, quest'uomo semplice, brutale, è complicata come un arabesco. Distrugge tutti in pochi secondi, diventa campione, perde tutto in mezz'ora in Zaire, crolla in una depressione micidiale. Nel 1977, dopo un incontro pessimo con il mediocre Jimmy Young, sente le voci: «È Dio che mi sta chiamando, mi sta dicendo che devo cambiare vita». No, è la disidratazione seguita da ipertermia, che fa di questi scherzi ma nessuno si fida a spiegarglielo: il pugno ovunque, George ce l'ha sempre e non conosce amici o nemici.