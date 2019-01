L'accanimento mediatico sulla vicenda di Ched Evans

Sabato 14 aprile 2012 Ched Evans segna il gol del definitivo 3-1 nella partita di League One contro il Leyton Orient. Venerdì 20 aprile 2012 la Crown Court di Caernarfon lo condanna a cinque anni di carcere per lo stupro di X, la ragazza 19enne che in condizioni di forte alterazione alcolica era finita in un stanza d'albergo assieme allo stesso Evans e al collega Clayton McDonald, durante una notte di fine maggio 2011. E lunedì 23 aprile la Players Football Association (Pfa, il sindacato dei calciatori inglesi) deve affrontare una situazione che definire imbarazzante è persino lieve. Il voto raccolto fra gli associati per stabilire quale sia il League One Team of the Year, cioè "l'undici" composto dai migliori calciatori del campionato ruolo per ruolo, acclama Ched Evans come il più votato nel ruolo di centravanti. E dunque, la selezione dei migliori annovera un tizio che da tre giorni si trova in galera per violenza sessuale. Troppo anche per un movimento calcistico come quello inglese, che in materia di episodi di sexual assualt presenta una lunga e inedificante casistica. La Pfa si trova in un vicolo cieco perché, quale che sia la decisione, sarà sbagliata: rimuovere Ched Evans dalla squadra dei migliori nonostante l'esito del voto, o lasciare che nella lista degli eccellenti sia presenti un calciatore marchiato d'infamia?

IL CASO NON SI CHIUDE CON LA CONDANNA

La Pfa opta per la seconda ipotesi. E i suoi massimi dirigenti Bobby Barnes e Gordon Taylor sono costretti a giustificarsi, affermando che il voto è stato espresso quando non vi era ancora notizia della possibile incarcerazione, e che inoltre esso riguarda le prestazioni sportive di Evans e non la sua moralità. Questa non sarà l'ultima volta che la Pfa si troverà in difficoltà a causa di Ched Evans. Al tempo stesso, sarà soltanto la prima della lunga serie di polemiche pubbliche alimentate intorno alla figura dell'allora 23enne centravanti condannato a cinque anni di carcere. Tanto più che il caso non si chiude affatto con la condanna alla detenzione. L'esito processuale di aprile 2012 rappresenta soltanto la fine di una prima fase. Alla quale ne succedono molte altre. Tutte egualmente segnate da tensione intorno a scelte molto difficili da assumere, perché eticamente e giuridicamente controverse. Soprattutto, c'è che dopo la conclusione della prima fase entra in scena il soggetto veramente determinante per cambiare il corso delle cose.

LA FIDANZATA PASIONARIA E IL SUOCERO RICCHISSIMO

Fin qui a Natasha Jane Massey si è appena fatto cenno. Nella prima puntata è stato detto di lei che è la fidanzata di Ched Evans, e che in quelle prime ore del 30 maggio 2011 lui sia ansioso di non ricevere le sue telefonate mentre si trova nella camera 14 del Premier Inn a Rhyl. E in effetti non molto altro vi è da dire su di lei, riguardo alla fase che si conclude con la sentenza di condanna pronunciata il 20 aprile 2012. Ma proprio da quel momento in poi la compagna di Ched Evans prende a giocare un ruolo che scompagina gli equilibri di un caso giudiziario. Ciò che finirà col provocare anche uno spostamento della giurisprudenza britannica nel trattamento dei casi di violenza sessuale. E tale spostamento, secondo i giudizi più severi, significa un ritorno indietro di 30 anni in materia di legislazione sulla tutela delle vittime di stupro.

L'EPOCA DELLE WAGS, LE MOGLI-STAR DEI CALCIATORI

Ma chi è Natasha Massey? Classe 1988, unita nel rapporto con Ched da luglio 2009 (cioè dai giorni in cui il suo uomo si trasferisce allo Sheffield United), Natasha Massey incarna un personaggio che fa i conti con lo stereotipo della partner del calciatore, dominante nell'Inghilterra a cavallo tra il 2000 e il 2010. È il Paese che vede esplodere il fenomeno delle Wags, le mogli dei calciatori che in occasione delle fasi finali di Mondiali ed Europei facevano tribù a sé, attirando un'attenzione mediatica sovente maggiore rispetto a quella dei consorti impegnati in nazionale. E a rafforzare quel tipo d'immagine aveva contribuito la fiction seriale Footballers Wives, trasmessa in Gran Bretagna per cinque stagioni fra il 2002 e il 2006 e presto convertita in un format copiato all'estero. I 42 episodi messi in onda da Itv rappresentano un mondo che quanto a cinismo, ossessione per la ricchezza e l'immagine, e figure femminili dure e spregiudicate, rivaleggia con Dallas e Beautiful.

NATASHA VITTIMA COLLATERALE DEI FATTI

Rispetto allo stereotipo Wags, Natasha Massey è un'evoluzione. Meno glitter, più pasionaria. Ma comunque protagonista, al punto tale da prendersi la scena. In certe fasi della vicenda pare staccarsi nettamente dallo stereotipo. Mostra un'immagine pacata, e un low profile ai limiti del dimesso. Inoltre, durante tutta la prima fase della vicenda giudiziaria, per lei si staglia un profilo da vittima collaterale dei fatti: pubblicamente umiliata dalla notizia dell'adulterio, e poi stigmatizzata per il fatto d'essere la donna di un uomo che va in galera per un'accusa di stupro. Quando nel 2016 Natasha deciderà di concedere un'intervista televisiva a Itv (la medesima stazione che per cinque anni ha mandato in onda Footballers Wives), tornerà su quel passaggio. E lo farà per dire di avere odiato il suo uomo a causa del tradimento. Ma anche di non avere indugiato nella scelta di stargli accanto, e di essere andata a trovarlo in carcere ogni settimana.