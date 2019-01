Non solo Arabia: quando la Supercoppa ha ignorato i diritti negati

Mercoledì 16 gennaio 2019 si gioca a Gedda, in Arabia Saudita, la finale di Supercoppa italiana tra Juventus e Milan. La partita però da tempo è stata travolta dalle polemiche. Già dopo l’omicidio del giornalista e scrittore Jamal Khashoggi, avvenuto il 2 ottobre 2018 nel consolato saudita a Istanbul, si levarono le prime voci critiche circa l’opportunità di disputare l’incontro nel regno dei Saud. Queste sono divenute un coro pressoché unanime quando commentatori e politici si sono accorti del trattamento discriminatorio nei confronti delle donne, impossibilitate ad andare allo stadio da sole. Uno dei tanti contesti del Paese arabo nel quale la parità di genere è solo un miraggio.

IL CALCIO NON FA POLITICA, MA AFFARI

La risposta del presidente della Lega di Serie A Gaetano Miccichè non si è fatta attendere: «Il calcio fa parte del sistema culturale ed economico italiano e non può avere logiche, soprattutto nelle relazioni internazionali, diverse da quelle del Paese a cui appartiene», ha sostenuto il 68enne cavaliere del lavoro, aggiungendo che «l’Arabia Saudita è il maggior partner commerciale italiano nell’area mediorientale, nessun rapporto è stato interrotto. Il calcio non fa politica, ma ha un ruolo sociale che non ha uguali in nessun altro settore». Una realpolitik lucida, asciutta, dritta al punto. Anche il gioco del pallone è un prodotto da esportare. In Arabia Saudita verrà ben remunerato. Per accaparrarsi tre delle prossime cinque finali il corrispettivo da versare è di 22 milioni di euro: il 90% sarà suddiviso tra le squadre partecipanti, mentre il 10% prenderà la strada di via Rosellini a Milano, sede della Lega di Serie A. Gli affari sono affari. Per i diritti umani ci sarà tempo.

ATTIRATI DAI RICCHI MERCATI MEDIORIENTALI E ASIATICI

Non è la prima volta che i diritti sportivi e televisivi hanno la prevalenza. Eccezion fatta per le due edizioni (1993 e 2003) della Supercoppa giocate negli Stati Uniti, le altri sedi estere scelte per l’incontro hanno sollevato più di una obiezione. A oggi sono già nove le edizioni della finale disputate fuori dai confini nazionali. Trasferte che hanno puntato verso i ricchi mercati mediorientali e asiatici. Ma non solo. Perché il calcio è spettacolo, divertimento, polvere di stelle. Uno strumento di consenso per regimi non democratici. Panem et circenses. E denaro, tanto denaro.