La diretta della Supercoppa Italiana 2019

Gattuso ha annunciato a mezza bocca che l'argentino emigrerà, Leonardo lo ha messo bruscamente davanti alle sue responsabilità: «Pedala!». Il popolo rossonero si aspetta da Gonzalo una prova feroce, un riscatto dopo l'oscena recita in campionato, ma la Juve ha ancora in mano il suo lasciapassare per Londra. I campioni d'Italia, ça va sans dire, partono (stra) favoriti. Allegri non ha Barzagli, Benatia e Cuadrado, e soprattutto Manzukic. Ma ripesca Cancelo dall'infermeria e lancia la monetina per sostituire il feroce croato in prima linea: Douglas Costa o Bernardeschi. Più rilevanti, per peso specifico, le defezioni di Rino: fuori Suso ci sarà Castillejo (non proprio la stessa cosa) e sempre a box Caldara, Biglia e Bonaventura. La novità si chiama Paquetà, al primo test probante per saggiarne la pasta.

DIRETTA SU RAIUNO DALLO STADIO-GIOIELLO

Si gioca alle 20.30 locali, 18.30 in Italia, nel nuovissimo e sciccoso (non a caso ribattezzato "Il gioiello splendente") King Abdullah Stadium: 62mila spettatori accomodati in un palcoscenico a cinque stelle costato la bellezza di 560 milioni di dollari e inaugurato nemmeno 5 anni fa. In tv il match è trasmesso in chiaro su RaiUno.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Allegri.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Higuain, Calhanoglu. All. Gattuso.

ARBITRO: Banti di Livorno (assistenti Preti e Passeri, quarto uomo Di Bello, VAR Guida e Vuoto).