Portare la Supercoppa all'estero è l'unico modo per darle senso

Allo stadio ci saranno le donne, in un settore riservato a loro ma non necessariamente accompagnate da un uomo. E magari gli spalti del King Abdullah International Stadium potranno pure riempirsi ma non di veri tifosi, ed è difficile aspettarsi uno spettacolo godibile sotto il profilo calcistico. Mercoledì 16 gennaio alle 18.30, Juventus e Milan si affrontano in quella che appare come la meno equilibrata tra le recenti edizioni della Supercoppa Italiana, un trofeo senza storia (fu istituito appena 31 anni fa, nel 1988, per fare il verso al Community Shield inglese di 80 anni più vecchio) e con un appeal sempre più scarso.

UNA SUPERCOPPA SNATURATA

Dopo il girone d'andata 22 punti separano Juventus e Milan, che l'anno scorso chiusero con 31 punti di distacco l'una dall'altra. La squadra di Gennaro Gattuso sta attraversando una stagione altalenante ed è già uscita dal girone di Europa League, quella di Massimiliano Allegri non ha ancora perso in campionato e ha chiuso al primo posto il suo gruppo di Champions League. La Juve ha vinto tutto in Italia l'anno scorso (e per la verità è così da quattro anni a questa parte), e se davvero la Supercoppa Italiana dovesse opporre la vincitrice dello Scudetto a quella della Coppa Italia, ormai da anni la sfida dovrebbe essere tra Juventus A e Juventus B, come una di quelle amichevoli a Villar Perosa che da tradizione aprono i ritiri estivi dei bianconeri.