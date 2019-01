Quando gioca Fabio Fognini agli Australian Open 2019

Fabio Fognini gioca il terzo turno degli Australian Open 2019 di tennis contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta. La partita è in programma sabato 19 gennaio. L'orario e il campo devono ancora essere definiti. L’incontro verrà trasmesso in diretta tivù e in esclusiva da Eurosport. Lo si potrà vedere anche in streaming tramite Eurosport Player. Fognini, 31enne ligure di Arma di Taggia, è la 12esima testa di serie del tabellone degli Australian Open 2019. Il suo rivale, il 27enne Carreno Busta, è la numero 23. Chi avrà la meglio giocherà contro il vincente della partita tra il giapponese Kei Nishikori (8) e il portoghese Joao Sousa. Per approdare al terzo turno, Fognini ha battuto nell'ordine lo spagnolo Jaume Munar, con il risultato di 7-6 7-6 3-1 ret., e l'argentino Leonardo Mayer (7-6 6-3 7-6). Carreno Busta, invece, ha sconfitto l'italiano Luca Vanni e il bielorusso Ilya Ivashka.

I PRECEDENTI TRA FOGNINI E CARRENO BUSTA: 5-0 PER LO SPAGNOLO

I precedenti tra Carreno Busta e Fognini sono nettamente a favore dello spagnolo, che ha vinto tutte e cinque le sfide giocate finora. L'ultima al Master di Monte Carlo, nel 2017. Il bilancio totale dei set è di 10 a 3 per Carreno Busta. La partita di questi Australian Open, tuttavia, è la prima tra i due al meglio dei cinque set. Ecco di seguito il cammino di Fognini fin qui.