È stato la stesso difensore del Napoli a spiegare di essersi fatto scappare un applauso di troppo nei confronti del direttore di gara Paolo Mazzoleni perché psicologicamente provato dall'essere stato preso di mira dai frequenti ululati di stampo razzista provenienti da parte del pubblico nerazzurro. Un comportamento che ha giustificato la decisione di far disputare all'Inter due gare a porte chiuse. Anche questo provvedimento sarà di supporto alla tesi difensiva di Grassani, perché se la società nerazzurra è stata sanzionata i cori nei confronti di Koulibaly sono stati certificati. Per il Napoli l'incontro doveva essere sospeso e la mancata decisione in tal senso è stata alla basa del nervosismo del giocatore.