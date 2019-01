Come il caso Ched Evans ha scatenato l'odio in Rete

Ancora una volta bisogna riportare indietro la timeline di questa storia. E tornare al 20 aprile 2011, giorno in cui Ched Evans viene condannato a cinque di carcere per stupro. Quella mattina un uomo contatta telefonicamente la polizia di Rhyl e chiede di dare una testimonianza. L'uomo si chiama Tristin Owens, e riferisce di aver passato la notte con X circa due settimane dopo il «caso di presunto stupro» («the case of alleged rape», è scritto nella sentenza d'appello disponibile sul web). Owens, che un anno prima all'epoca dei fatti non era al corrente del caso, si dice adesso stupito del fatto che la ragazza abbia voluto passare la notte con qualcuno a così poco tempo di distanza dall'aver subìto una violenza sessuale. La polizia consiglia a Owens di rivolgersi ai legali di Ched Evans. Questa testimonianza mette in moto la macchina che rovescia le sorti del caso giiudiziario. E questo rovesciamento farà leva su un punto ben preciso: la storia personale di X, coi suoi precedenti e i lati oscuri (veri o presunti) della sua personalità. Viene fatto un massiccio ricorso a quello che viene chiamato “metodo reputazionale”. Quale l'effetto di ciò sull'idea di giusto e equo processo? Per l'ennesima volta: il lettore si farà la sua opinione.

LA TESTIMONIANZA DI TRISTIN OWENS

Dunque, gli avvocati di Ched Evans (che in quella fase sono i legali dello studio Brabners) raccolgono la testimonianza di Tristin Owens. Che riferisce altri dettagli. Racconta di avere trascorso per quattro volte la notte con X. Aggiunge che soltanto nell'ultima occasione i due hanno fatto sesso, e tutte le volte erano alcolicamente alterati. Soprattutto, Owens riferisce che sempre, l'indomani, lei non ricordava nulla di cosa fosse accaduto la notte precedente, e perciò chiedeva se ci fossero stati rapporti sessuali. Vuoti di memoria. Era successo così anche quella mattina del 30 maggio 2011 in cui X si era risvegliata nella stanza 14 del Premier Inn? Questa è la carta che i legali di Evans provano a giocarsi in occasione del primo appello, che però viene rigettato a novembre 2012. Da lì parte l'azione del nuovo team investigativo a supporto del centravanti finito in carcere. Si avvia la ricerca di nuove prove e nuovi testimoni. Viene riascoltato Owens, che stavolta viene sollecitato su un altro aspetto di quelle notti: il fatto che X fosse più o meno vocal. Cosa diceva la donna durante gli incontri? E come si comportava?