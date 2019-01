Doveva essere la partita di Krzysztof Piatek. Ma il polacco non ci sarà, proprio come Gonzalo Higuain, escluso dai convocati di Rino Gattuso per Genoa-Milan, penultimo match della prima giornata di ritorno in programma in un insolito lunedì pomeriggio di metà gennaio. Il nuovo e il vecchio centravanti dei rossoneri non metteranno piede in campo, uno salvato dall'imbarazzo di affrontare la sua prossima squadra da una provvidenziale squalifica del giudice sportivo, l'altro oramai soltanto in attesa del volo per Londra che gli permetterà di riabbracciare Maurizio Sarri prima di indossare la tanto agognata maglia del Chelsea.

GENOA-MILAN IN DIRETTA