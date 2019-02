Come il Qatar è diventato la migliore nazionale di calcio asiatica

È un progetto che parte da lontano quello che ha portato il Qatar a conquistare sorprendentemente la sua prima Coppa d'Asia, superando in finale il favoritissimo Giappone col punteggio di 3-1. Ben prima del 2010, anno in cui la Fifa ha deciso per la prima storica assegnazione di un Mondiale di calcio a un emirato. Quella del 2022 si accinge a essere una tra le edizioni più controverse di sempre, tra l'inedito svolgimento in pieno inverno europeo e le polemiche per le violazioni dei diritti umani nella costruzione degli impianti.

DALL'ELIMINAZIONE AL PRIMO TURNO AL TRIONFO

Sul campo, però, la nazionale del Qatar ha lavorato sodo per presentarsi al Mondiale di casa senza correre il rischio di figuracce in stile Sudafrica nel 2010. E i passi avanti sono evidenti. Basti pensare che, nel 2015, la precedente edizione della Coppa d'Asia avevo visto la squadra qatariota alzare bandiera bianca già nel girone, classificandosi all'ultimo posto con tre sconfitte in altrettanti incontri. Oggi, invece, la monarchia del Golfo è stata in grado di raggiungere la finale segnando 16 reti senza subirne nemmeno una, per poi superare un Giappone sulla carta molto più forte.