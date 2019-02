Quagliarella si ferma a un passo dal record

Alla fine si è fermato a 11. Fabio Quagliarella ha avuto pietà del Napoli e di Gabriel Omar Batistuta. Non se l'è sentita di ferire la città e la squadra che resteranno sempre nel suo cuore e non è riuscito a cancellare il nome di Batigol dal libro dei record della Serie A. Sono 11 partite di fila in gol, come l'ex Fiorentina, non una di più. Fabio Quagliarella ha avuto pietà, quella stessa pietà che il calcio e la fortuna non hanno mai avuto nei suoi confronti.

L'ATTACCANTE DEI GOL IMPOSSIBILI

Per anni è rimasto intrappolato nello stereotipo dell'attaccante di provincia, capace di giocate impossibili ma mai all'altezza di una big. Per anni abbiamo pensato che fosse uno di quelli belli da vedere ma che non appartenesse alla categoria dei vincenti. Ci stropicciavamo gli occhi quando segnava da centrocampo o con una rovesciata su calcio d'angolo, poi, poche ore dopo, ci eravamo già dimenticati di lui. È stato così per tre stagioni, spese tra Sampdoria e Udinese, ogni volta in doppia cifra: 13, 12 e ancora 13 gol in Serie A, prima che la sua carriera imboccasse la strada che sembra dover essere quella del successo e invece ha rischiato di rivelarsi un vicolo cieco.