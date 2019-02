Il destino della protesta anti-Trump all'ombra del Super Bowl 2019

VIETATO INGINOCCHIARSI DURANTE L'INNO

La Nfl ha cercato di mantenere le distanze ogni polemica. Lo scorso maggio i proprietari delle squadre hanno votato a maggioranza una policy che richiede a tutti i giocatori di rimanere in piedi durante l’esecuzione dell’inno o di non uscire dagli spogliatoi. Trump, tra le elezioni di midterm e i guai del Russiagate, ha avuto altri problemi da affrontare e ha risparmiato il football dalle sue esternazioni. Il campionato di football è tornato a essere un gioco di yard guadagnate e touchdown. A suo modo, un lieto fine in cui hanno vinto un po’ tutti. Quest’anno la stagione ha visto nascere nuove star come il funambolico giovanissimo quarteback dei Chiefs di Kansas City Patrick Mahomes e gli ascolti sono tornati a registrare il segno più. La semifinale al cardiopalmo tra i Patriots e i Chiefs ha messo in campo il duello tra la leggenda Brady e l’astro nascente Mahomes e ha avuto ascolti superiori del 30% alla semifinale dell’anno passato. Il vecchio Brady ha avuto la meglio ai tempi supplementari e domenica disputa il suo nono Superbowl (un record) alla caccia del suo sesto titolo personale (un altro record). Ma i Los Angeles Rams guidati da un’altra giovane star, Jared Goff, saranno un osso duro.

I TRUMPIANI PATRIOTS NEL MIRINO

In questo quadro, la politica cacciata dalla porta rientra dalla finestra. Brady e l’allenatore dei Patriots Bill Belichick sono odiati da molti non solo perché vincono sempre, ma perché sono visti come vicini al presidente. Brady era amico di Trump già prima che il tycoon si candidasse, anche se non ha mai voluto farsi trascinare in polemiche e ha espresso solidarietà nei confronti delle proteste dei suoi colleghi afro-americani. Belichick sostenne Trump durante la campagna elettorale. Altri eroi della Nfl hanno opinioni molto diverse. «Quel figlio di p*** dice solo str***», ha sentenziato senza sottintesi il runningback dei Raiders di Oakland Marshawn Lynch parlando del presidente, «mi ha chiamato anti-patriottico, ma se mi conoscesse e venisse nel mio quartiere vedrebbe una realtà ben diversa». Il 70% dei giocatori della lega sono neri e probabilmente la pensano come lui.