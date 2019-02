Perché il caso Ched Evans è desolante per la giustizia britannica

Si tratta di un timore non isolato, espresso a più riprese non soltanto in ambito giornalistico ma anche nel dibattito accademico. L'eccezione alla Section 41 fa giurisprudenza, e le ricadute sono ancora tutte da calcolare. Ma intanto si moltiplicano i contributi di analisi e di riflessione in ambito universitario. Il caso Ched Evans si trasforma in oggetto di studio su un terreno multidisciplinare posto al confine fra diritto, sociologia, filosofia e antropologia. E la disputa si gioca intorno all'eventualità che una legislazione relativamente giovane sia già obsoleta. I contributi sulle riviste scientifiche si susseguono. Molto dibattuto è quello scritto da Nick Dent e Sandra Paul, che sotto il titolo “In defence of Section 41” prova a sminuire i timori che il retrial di Ched Evans determini un indebolimento del dispositivo giuridico. A questa tesi risponde Clare McGlynn con un paper disponibile sul network Research Gate, intitolato “Challenging the law on sexual history evidence: a response to Dent and Paul”.

LA TECNICA DELLA COLPEVOLIZZAZIONE DELLA VITTIMA

La stessa McGlynn torna sul tema in un articolo pubblicato nel 2017 dal Journal of Criminal Law, dal titolo “Rape trials and sexual history evidences: reforming the law on third-party evidence”. La vicenda di Ched Evans viene indicata come esemplare anche nel libro firmato da Caroline Hoyle e Mai Saito, dal titolo “Reasons to doubt. Wrongful convictions and the Criminal Cases Review Commission”. Ma particolarmente significativo risulta il libro scritto da Luke Gittos e pubblicato nel 2015, quando ancora Ched Evans e i suoi avvocati si battevano per ottenere l'appello: “Why rape culture is a dangerous myth. From Steubenville to Ched Evans”. E il titolo chiama in causa il tema della “cultura dello stupro”, elaborato dalle correnti femministe di seconda generazione e successivamente affermato nel campo della riflessione sociologica sugli studi di genere. Con l'etichetta di “rape culture” si intende un atteggiamento diffuso anche nelle società culturalmente più aperte, in conseguenza del quale la violenza sessuale si trova spesso a essere sminuita e/o banalizzata attraverso la colpevolizzazione della vittima.

SCATENATI I PEGGIORI ISTINTI DELL'OPINIONE PUBBLICA

La teoria della rape culture indaga le radici di società ancora fortemente maschili nella composizione dei valori e degli atteggiamenti. Invero, nel suo libro Gittos pone a sua volta sotto indagine critica le stesse categorie della “rape culture”, ravvisando quanto esse rischino d'essere a loro volta fuorvianti. Ma in questa sede non è il caso di avvitarsi in una riflessione sulla critica della critica, che rischierebbe di non finire mai. Conta rimarcare quanto il caso giudiziario che coinvolge il centravanti ex Sheffield United vada a toccare un nervo sensibilissimo della società britannica, e finisca per lasciare un segno indelebile. E ciò risulta ancor più sconvolgente, se si pensa che tutto quanto inizia durante una notte di fine maggio 2011, in un clima di sciatteria assoluta dei comportamenti personali e di totale incapacità di calcolare le conseguenze dei propri gesti. Il mix è micidiale. Una giovane ragazza incline all'alcol e con la tendenza ai vuoti di memoria, un gruppo di maschi adulti soltanto all'anagrafe nonché pieni di denaro e incapaci di governare gli ormoni, una situazione di sesso in cui è impossibile capire se sia stato espresso consenso. Tutto vago, tutto lontano da un elementare senso di responsabilità. Ma è bastata una situazione così grottesca per scatenare i peggiori istinti dell'opinione pubblica e segnare un precedente nella giurisprudenza del Regno Unito in materia di sexual offence.