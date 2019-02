Sofia Goggia ha vinto l'argento ai Mondiali di sci di Aare

ATTIMI DI PAURA PER LINDSEY VONN

Dal corner della leader ha visto tutte le avversarie scendere e arrivare alle sue spalle, fino a Mikaela Shiffrin. La statunitense, grande favorita della vigilia, non ha tradito le attese e ha praticamente fatto la stessa gara della Goggia conquistando solo un piccolissimo vantaggio in avvio. Tre intermedi e sempre lo stesso vantaggio fino al traguardo, fino alla medagli d'oro. La gara è stata tiratissima, con le prime quattro posizioni raccolte in soli sette centesimi. E la Suter si è presa il bronzo con soli due centesimi di vantaggio sulla tedesca Viktoria Rebensburg. Brutta caduta, invece, per Lindsey Vonn, che ha impattato contro una porta finendo violentemente nelle reti. Un vero peccato per la statunitense che si appresta a chiudere la carriera il prossimo 10 febbraio nella discesa. Dopo un brutto spavento la leggenda dello sci femminile si è rimessa in piedi e ha tagliato il traguardo accolta dagli applausi del pubblico.