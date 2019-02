La sindaca Raggi ha detto sì al nuovo stadio della Roma

Virginia Raggi, dopo tanti no, stavolta ha detto sì al nuovo stadio della Roma. L'impianto, ha annunciato la sindaca nel corso di una conferenza stampa nella sala della Protomoteca al Campidoglio, «si fa e i proponenti se vogliono potranno aprire i cantieri già entro l'anno».

Durante l'incontro con i giornalisti è stata presentata la relazione del Politecnico di Torino sulla mobilità relativa all'impianto, che sorgerà nella zona di Tor di Valle. Il professor Bruno Delle Chiara, che ha lavorato alla relazione richiesta dal Campidoglio, ha spiegato: «Il nostro studio è stato triplice e ha preso in esame la disciplina dei trasporti, l’interesse di chi fa uso della rete ferroviaria a Roma e come ci si pone rispetto agli obiettivi comunitari. Il progetto è al passo coi tempi oppure no? Il parere è arrivato dopo due fasi, la prima di approfondimento e la seconda concentrata sula problema sulla viabilità stradale. Abbiamo utilizzato dei termini forti nella relazione come l'aggettivo "catastrofico", perché il problema del traffico c’è. Ma è risolvibile attraverso un’offerta multimodale. Nella misura in cui una serie di azioni verranno attuate prima della messa in esercizio dello stadio, sarà possibile garantire al tifoso di non utilizzare esclusivamente l’auto. Queste azioni vanno messe in atto rapidamente, ma il parere del Politecnico di Torino sulla mobilità è sostenibile».

Raggi ha precisato che la Giunta capitolina non era obbligata a richiedere il parere di un ente terzo, visto che «la stessa procura di Roma aveva già detto che non c'erano problemi sul nuovo progetto». L'analisi del Politecnico, tuttavia, «rassicura e conferma che la modifica rispetto al progetto iniziale impatta in modo positivo sulla città di Roma. Questa amministrazione non è assolutamente contro le opere o le grandi opere e il nuovo stadio rispetta tutti gli standard a livello ambientale. Il parere sarà pubblicato integralmente nella giornata del 5 febbraio».