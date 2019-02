Hakeem al-Araibi, il dissidente che smaschera l'ipocrisia Fifa

Lo fa in esecuzione di una red notice dell'Interpol, registrata dietro richiesta del governo bahreinita. Il calciatore è accusato di avere assaltato e devastato un commissariato di polizia. Un racconto cui risulta difficile credere, e che peraltro viene smentito dal fatto che Hakeem stesse giocando una partita trasmessa in tivù mentre la presunta devastazione avveniva. Per questa accusa, dopo la fuga in Australia, il calciatore è processato in contumacia e condannato a 10 anni di carcere. Un processo che da Amnesty International viene definito unfair (iniquo) e si chiude con una pena che rimarrebbe inefficace, dato che Hakeem non si lascia sfiorare dall'intenzione di tornare nel proprio Paese. E anche la diffusione di una red notice diramata dall'Interpol a carico del calciatore sembra uno sterile esercizio procedurale più che una reale minaccia per la sua libertà. Invece quel provvedimento si trasforma in una tagliola. Ma cosa è una red notice? La spiegazione che viene data sul sito web della stessa Interpol è molto chiara. Una red notice formalizza sul piano internazionale una segnalazione data da un governo nazionale o da un tribunale internazionale, e riguarda l'ordine di arresto e estradizione spiccato nei confronti di un soggetto. Ma dopo aver specificato cosa sia una red notice, il testo sottolinea pure cosa essa non è: un mandato di cattura internazionale.

IL PASTICCIO DEL DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI INTERNI AUSTRALIANO

L'arresto di un soggetto che sia destinatario di red notice è lasciato alla discrezionalità dei singoli governi, che in via altrettanto discrezionale possono decidere se estradare il soggetto. Hakeem al-Araibi è consapevole di tutto ciò. E per questo motivo, prima di pianificare il viaggio di nozze, verifica se la Tailandia sia per lui un Paese a rischio. Come riferisce un articolo pubblicato dal Guardian, le autorità australiane in materia d'immigrazione lo rassicurano: grazie al suo status di rifugiato, Al-Araibi può viaggiare verso qualunque destinazione, Bahrein escluso. Una garanzia di cui il ragazzo si fida ciecamente, al punto da minimizzare gli inviti alla prudenza che la sorella gli manda dal Bahrein. E invece basta toccare il suolo tailandese perché scatti l'arresto. Ciò che scatena polemiche non soltanto per i caratteri specifici del caso, ma anche per due aspetti procedurali che seminano perplessità. In primo luogo, c'è la questione della compatibilità fra una red notice dell'Interpol e lo status da rifugiato di Hakeem, un elemento che rimane irrisolto. Ma è il secondo aspetto a destare l'imbarazzo più grande: la segnalazione di una red notice su al-Araibi giunge alle autorità tailandesi dagli uffici Interpol australiani. Un pasticcio sul quale Dipartimento degli Affari Interni australiano si sta giocando la faccia.