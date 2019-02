L'Inter ha tolto la fascia di capitano a Mauro Icardi

Sarà l'allenatore Luciano Spalletti a parlarne in conferenza stampa alle 18.30 a Vienna, alla vigilia della partita di Europa League contro il Rapid, incontro al quale il centravanti argentino non prenderà parte perché non convocato. La mattina del 13 febbraio Icardi era regolarmente in campo ad Appiano Gentile per la rifinitura prima della partenza per l'Austria. I tifosi sono increduli, sono già centinaia i commenti sotto il tweet dell'Inter. Molti non apprezzano la scelta, altri elogiano la società perché stufi della querelle sul rinnovo di contratto dell'attaccante argentino, rappresentato dalla moglie Wanda Nara. Un'altra decisione forte del club nerazzurro dopo la sospensione e la multa del centrocampista belga Radja Nainggolan per motivi disciplinari.