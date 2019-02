La presentazione della Ferrari F1 2019

Il conto alla rovescia volge al termine. La nuovo monoposto della Ferrari che tornerà a caccia del Mondiale di Formula 1, nel tentativo di spezzare la dittatura della Mercedes e di Lewis Hamilton, è pronta per essere presentata. L'appuntamento è per le 10.30 di venerdì 15 febbraio, ora in cui si toglieranno i veli alla vettura che punterà a riportare il titolo che dalle parti di Maranello manca dal 2007 per i piloti e dall'anno successivo per i costruttori.

LA NUOVA MONOPOSTO SI CHIAMERÀ SF-90

Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, riportate da Leo Turrini, il nome dovrebbe essere SF-90, per omaggiare i 90 anni della Scuderia Ferrari, fondata dal Drake nel 1929. Grande curiosità per sentire le prime impressioni di Sebastian Vettel, 31 anni e quattro mondiali in bacheca, e del nuovo pilota della Rossa, il monegasco Charles Leclerc, secondo driver più giovane di sempre a vestire i colori della Ferrari. La prima monoposto nata sotto la gestione di Mattia Binotto come team principal sfoggerà una livrea rosso opaco, seguendo un tendenza lanciata dalla Red Bull negli ultimi anni.

LA PRESENTAZIONE DELLA FERRARI IN DIRETTA SU SKY SPORT

La presentazione sarà visibile nel corso della trasmissione Speciale Race anatomy - Presentazione Ferrari, in onda su Sky Sport F1 HD alle 10.30. Fabio Tavelli e Federica Masolin condurranno lo studio che guiderà gli appassionati alla scoperta della nuova Rossa. In collegamento da Maranello ci sarà Mara Sangiorgio per tutti gli aggiornamenti live, mentre gli approfondimenti tecnici saranno gestiti da Matteo Bobbi. L'evento sarà trasmesso anche in streaming su skysport.it, con il live della presentazione, sull'app di Sky Sport e sui canali social ufficiali di Sky Sport F1.