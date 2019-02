I mali del calcio italiano tra conti in rosso e crimini

CALCIO DILETTANTISTICO: PRATERIE PER LE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI

Non ci si cura dei nomi e cognomi che si celano dietro i capitali immessi nel sistema calcistico. Il tutto con il favore della confusione generata dall’intricata struttura di governance del nostro universo pallonaro: una sovrapposizione di ruoli e competenze tra Coni (Comitato olimpico nazionale italiano), leghe e Federcalcio. Una piaga che diviene drammatica nel calcio dilettantistico, dove si aprono vaste praterie per le organizzazioni criminali. Il sistema, accessibile a cifre decisamente inferiori rispetto a quelle del calcio professionistico, è poroso e privo di anticorpi. Le mafie si accaparrano, a prezzi di saldo, controllo del territorio e consenso sociale.

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA: I CLUB SOTTO SCACCO DELLE TIFOSERIE

Ma le società sono sotto scacco delle tifoserie a causa della responsabilità oggettiva. I club, garanti per la sicurezza all’interno degli impianti durante le partite, rispondono alla giustizia sportiva nel caso di intemperanze dei propri supporter. In merito Poto non ha dubbi: «Il vulnus è il potere ricattatorio esercitato dagli ultrà, il messaggio subliminale rivolto alle società: “Se non ti pieghi alle mie esigenze io posso farti squalificare il campo per responsabilità oggettiva”». La panacea di tutti i mali non sta nel passaggio in blocco delle competenze in materia alla giustizia ordinaria. Questa è certamente più approfondita ed efficace, ma al contempo opera con tempistiche troppo lunghe per i fitti calendari calcistici. La giustizia sportiva garantisce decisioni rapide seppur precarie e superficiali; spesso riviste a seguito dell’intervento ex post della giustizia ordinaria. Una strutturazione che torna utile in primis alle stesse società. A inquietarle, sostiene Poto, è la giustizia penale. «L’esclusione dai campionati è il deterrente più forte, certo più significativo delle multe o delle squalifiche del campo».