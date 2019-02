Valentino Rossi compie 40 anni: i numeri del Dottore

Il 16 febbraio Valentino Rossi festeggia il suo 40esimo compleanno. Alcuni dei suoi rivali per la stagione 2019 non erano ancora nati quando il Dottore esordì nel Motomondiale nel lontano 31 marzo 1996. Domenica 10 marzo, uno dei più forti piloti della storia del MotoGp sarà alla partenza della sua ventiquattresima stagione mondiale, con ancora il fantasma del decimo titolo mondiale. L'ultimo è arrivato nel 2009, ma né lui né la maggior parte degli italiani ha mai smesso di sognare la doppia cifra. Per i suoi "anta" abbiamo messo insieme i numeri di una carriera unica.