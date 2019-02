Cuneo-Pro Piacenza 20-0: la partita farsa di Serie C

Una squadra con soli sette giocatori, tutti 'baby', senza allenatore in panchina e col massaggiatore entrato a sua volta brevemente in campo per dare un cambio. Risultato finale: 20-0. Non è una divertente sfida di dopolavoro, ma una triste giornata nella Serie C italiana. Così il Pro Piacenza si è presentato a Cuneo per una partita della 27esima giornata del campionato di Serie C, girone A, uscendo sconfitto 20-0. Era la sola formazione che poteva essere schierata, visto che per il mancato pagamenti da mesi degli stipendi il Pro Piacenza non ha più giocatori né staff tecnico: la società in crisi finanziaria le sta provando tutte pur di evitare l'esclusione dal campionato, come capitato pochi giorni fa al Matera, nel girone C della stessa categoria. Così dopo tre sconfitte a tavolino per rinuncia si è presentata a Cuneo col numero minimo di ragazzi da schierare.

