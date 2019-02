La Cremona del basket ha conquistato anche il New York Times

Vero che, tra finali del basket universitario al via in marzo, la celebre March Madness a eliminazione diretta entrata nella mitologia dello sport globale, e playoff Nba di tarda primavera, gli appassionati americani non dovrebbero farsi mancare nulla nemmeno quest’anno quanto a emozioni forti. Ma è altrettanto indubbio che nella stagione del Superbowl-flop di football, poco onorato 15 giorni orsono dalle finaliste Patriots e Rams nonché dall’half-time show dei Maroon 5, e di un All Star Game di basket in caduta libera di audience, l’appeal di una manifestazione schiettamente europea come la nostrana Coppa Italia può essere solo moltiplicato dalla visibilità di un totem giornalistico quale è il New York Times.

LA COPPA DELLE SORPRESE

Sono soprattutto i risultati agonistici a confortare la tesi di Messitte, visto che per il secondo anno consecutivo il feroce dentro o fuori della Final Eight ha visto cadere le favorite Olimpia Milano campione d’Italia e Reyer Venezia, consegnando agli annali una replica della finale a sorpresa vinta nel 2018 da Torino su Brescia. Stavolta è stato il turno della Vanoli Cremona trascinata dal globetrotter del basket Travis Diener, trentaseienne americano da 854 punti a suo tempo infilati nelle retine della Nba, e della Happy Casa ovunque seguita da centinaia di tifosi noti come “Brindisini Erranti”. Ha vinto Cremona per la gioia di chi, a basket o a baskin, gioca con lo stesso pallone, e la stessa gioia, di tante stelle Nba.