Viaggio all'origine della radiazione del Pro Piacenza

IL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ ALLA SÉLECO DI PANNELLA

Per capire come si è arrivati alla partita di Cuneo, bisogna fare parecchi passi indietro. Il Pro Piacenza, da non confondere con il Piacenza Calcio, milita ormai da cinque stagioni in Serie C. In estate ha cambiato proprietà, passando dall’industriale piacentino Alberto Burzoni alla Séleco guidata dell’imprenditore romano Maurizio Pannella. Proprio la Séleco, che produce televisori, negli ultimi anni è stata parecchio attiva sul fronte delle sponsorizzazioni sportive: tra le altre, è stata main sponsor della Lazio in Serie A e della Salernitana in Serie B. L’acquisto del Pro Piacenza ha segnato il passaggio da semplice sponsor a proprietaria di una società di calcio professionistica. Si parlava di ambizioni di play off, con l’obiettivo di fare meglio anche dei cugini del Piacenza Calcio.

IN ESTATE LA RICCA CAMPAGNA ACQUISTI

I primi nodi, però, sono venuti al pettine con la fidejussione, la garanzia bancaria da presentare al momento dell’iscrizione al campionato. Si tratta di una sorta di rete di salvataggio per garantire che in caso di difficoltà finanziarie gli stipendi dei giocatori vengano comunque pagati. Il Pro Piacenza ha dovuto presentarne una di Finworld, una garanzia usata anche altri club di Serie B e C, ma giudicata irregolare dalla Lega Pro. La campagna acquisti è stata molto ricca: in estate sono stati tesserati più di 35 giocatori. Tra cui qualche nome illustre: l’ex centrocampista della Lazio, Cristian Ledesma, e Christian Maldini, figlio di Paolo, leggendario capitano del Milan. In panchina, Giuliano Giannichedda, ex centrocampista di Lazio e Juventus.