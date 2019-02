Il Lione non parte battuto contro il Barcellona in Champions

La sfida contro il Lione per il Barcellona di Ernesto Valverde potrebbe rivelarsi insidiosa. I francesi in questa stagione hanno battuto il Manchester City (2-1 all’Etihad) e di recente hanno inflitto al Paris Saint-Germain la prima e unica sconfitta in campionato. L’allenatore Bruno Génésio, lionese di nascita e una carriera passata quasi tutta nell'Olympique, predica un calcio fatto di possesso veloce e verticalizzazioni, con pressing immediato dopo la palla persa per riconquistarla in fretta. In Ligue 1 i francesi sono terzi in classifica e giocano un calcio molto offensivo: primi per tiri a partita (17,2 contro i 15,2 del Psg), secondi per possesso palla (58,3%), terzi per dribbling tentati (10,8) e percentuale di passaggi riusciti (85,6%).