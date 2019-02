Perché non bisogna sottovalutare il Bayern contro il Liverpool

L’autunno è lontano, e non è solo una questione di tempo. Il Bayern Monaco di Niko Kovac ha incontrato le prime difficoltà della stagione a cavallo tra settembre e ottobre 2018, con quattro partite consecutive senza vittoria; l’altro periodo di crisi è arrivato a novembre, ancora tre match negativi in Bundesliga. Sembrava la fine dell’epoca d’oro bavarese, del ciclo iniziato con il Treble di Jupp Heynckes e poi proseguito con i trionfi di Pep Guardiola e Carlo Ancelotti: gli addii annunciati di Arjen Robben e Franck Ribery, il Borussia Dortmund che scappa in campionato, il tecnico croato a un passo dall’esonero. Tutto dimenticato, o comunque ridimensionato: il Bayern ha recuperato moltissimi punti al Borussia (ora i gialloneri sono solo a +3) e arriva da 11 vittorie nelle ultime 13 partite in tutte le competizioni.