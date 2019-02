Il live dei test F1 2019 del 19 febbraio

La prima giornata di test della F1 sul circuito di Montmelò è nel segno di Sebastian Vettel che con la sua nuova Ferrari SF90 ha fatto segnare il miglior tempo (1'18"161). Secondo crono della giornata quello dello spagnolo della McLaren Carlos Sainz (1'18"558), terzo Romain Grosjean (Haas) che ha girato in 1'19"159. Solo nono tempo per il campione del mondo in carica Lewis Hamilton che ha girato nel pomeriggio con la sua Mercedes. Il 19 febbraio parte la seconda giornata di test, attesa e curiosità per l'esordio alla guida della Ferrari di Charles Leclerc.