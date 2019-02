Champions League, l'Atletico Madrid ha battuto la Juventus 2-0

LA STRATEGIA DI SIMEONE PER BLOCCARE RONALDO

Nel primo tempo la moviola aveva già annullato un rigore assegnato in un primo tempo dall'arbitro per un fallo di De Sciglio su Diego Costa. Una girata di Griezman, servito con rimessa laterale, ha dato fuoco alle polveri dopo appena 48", scaldando subito gli animi per una pedata di Matuidi sul piede dell'attaccante dell'Atletico dopo che il tiro era partito. Proteste poi divampate per il cartellino giallo a Diego Costa in barriera. Una 'bomba' di Cristiano Ronaldo, 22 gol ai colchoneros con la maglia del Real Madrid, su punizione (9') ha impegnato Oblak. Juve più intraprendente nel primo quarto d'ora: la gabbia studiata da Simeone per bloccare Ronaldo ha funzionato e l'Atletico ha preso il comando delle operazioni imponendo il suo ritmo e il suo palleggio.

NEL SECONDO TEMPO I CAMBI LANCIANO I COLCHONEROS

Al 5' st Diego Costa, lanciato in profondità da Griezmann si è divorato il gol tirando fuori, disturbato da Bonucci ma in netto vantaggio. Juve sul punto di cadere all'8' con una traversa di Griezmann deviata delle falangi di Szczesny e poi salvataggio in angolo di Chiellini. A mezz'ora abbondante dalla fine, dentro l'ex Juve Morata al posto di Diego Costa e un paio di minuto dopo secondo ritocco di Simeone: fuori Thomas, dentro il più veloce Lemar. I cambi hanno permesso all'Atletico di tenere passo e ritmo ad alto livello fino al 94. E l'imbarcata della Juve ha spianato la strada all'Atletico, due volte a segno in 5'. L'Europa è un'altra cosa rispetto alla Serie A, l'Atletico si è confermato uno dei peggiori avversari possibili.