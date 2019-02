Il live dei test F1 2019 del 20 febbraio

Un battesimo da ricordare per il giovane pilota monegasco, che certo non si è fatto intimorire dal blasone della Rossa e nelle due sessioni ha macinato 157 giri e chiuso in 1:18.247.

LA MERCEDES RESTA ANCORA COPERTA

Miglior crono di giornata, davanti alla McLaren di Lando Norris, al suo esordio da titolare, e alla Haas di Kevin Magnussen (poi sostituito da Fittipaldi). Leclerc si è lanciato sulla monoposto del Cavallino dedicandosi alla simulazione, ma ha anche provato le partenze così come aveva fatto Vettel nella giornata d'apertura segnando sempre il miglior tempo con 169 giri. La Mercedes campione del mondo appare ancora defilata: sesto tempo per Bottas e solo decimo per Hamilton. Si è messo in mostra Antonio Giovinazzi che con l'Alfa Romeo Racing si è piazzato quinto.