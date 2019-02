Il live dei test F1 2019 del 21 febbraio

I TEST DEL 20 FEBBRAIO

I test del 20 febbraio hanno riservato qualche novità, in particolare con l'exploit di Danill Kvyat a bordo della Toro Rosso che ha firmato il miglior tempo. In realtà il pilota russo ha strappato solo nel finale la leadership a Raikkonen, gran protagonista della giornata sulla sua nuova Alfa Romeo, con gomme C5 e presumibilmente anche poco carburante e un significativo 1:17.704. Terzo Ricciardo alla sua prima 'firma' da pilota Renault. Quarta la Ferrari di Sebastian Vettel che ha fermato i cronometri, con gomma gialla, a 1:18.350.

MERCEDES ANCORA IN FASE DI RODAGGIO

Ancora lontane nei test le Mercedes (in mattinata è sceso in pista Valtteri Bottas, nel pomeriggio Lewis Hamilton) che però, va detto, non hanno cercato il tempo, ma lavorato sull'assetto gara, quindi con gomme meno performanti e serbatoio pieno. Così, il campione del mondo è sceso in pista dopo la pausa pranzo e ha simulato un vero e proprio Gran Premio, percorrendo in tutto 94 giri. Con gli 82 girati da Bottas nella mattinata (per lui 11/o tempo) fanno 182 tornate inanellate dalla Mercedes in un giorno.