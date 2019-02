L'Italia del basket torna ai Mondiali dopo 13 anni

Tredici anni dopo l'Italia del basket torna a disputare un Mondiale. È festa grande al PalaOldrini di Masnago, dove gli uomini di Meo Sacchetti hanno battuto l'Ungheria col punteggio di 75-41, strappando il pass per la rassegna iridata in Cina (dal 31 agosto al 15 settembre) nell'11esimo incontro di qualificazione. Agli azzurri sarebbe bastato uscire sconfitti con meno di cinque punti di scarto, è invece arrivata una vittoria debordante di fronte a un avversario mai in partita.

ARADORI E DELLA VALLE SUGLI SCUDI

Italbasket in controllo totale con un lavoro perfetto in difesa, Pietro Aradori leader della squadra e Amedeo Della Valle sugli scudi in attacco e miglior realizzatore con 15 punti a referto. Il successo contro l'Ungheria ha permesso al quintetto azzurro di qualificarsi per il Mondiale con un turno in anticipo: lunedì 25 febbraio è previsto l'ultimo atto delle qualificazioni con un’ininfluente trasferta in Lituania.

IL PRESIDENTE PETRUCCI: «CORONATO UN SOGNO»

«È una gioia enorme, abbiamo appena coronato un sogno», sono state le prime parole, a caldo, del presidente della Fip, Gianni Petrucci. «Questo però è solo il primo tempo. Andremo in Cina per ottenere un bel piazzamento e staccare il pass per i Giochi Olimpici. Anche lì manchiamo da troppo tempo». Coach Sacchetti, invece, non vuole ancora sentir parlare della possibile convocazione di Belinelli, Datome, Gallinari e Melli ai prossimi Mondiali. «Questo gruppo merita il più assoluto rispetto», ha detto l'allenatore azzurro, «e non sarebbe giusto parlarne ora. Ne parleremo tra qualche settimana, sicuramente dopo la gara di lunedì contro la Lituania». Poi, Sacchetti ha scherzato: «Non sono mai stato in Cina. Contro l'Ungheria abbiamo disputato una partita eccellente, con una difesa molto attenta. Ci è capitata l'occasione e l'abbiamo colta, siamo stati bravi».