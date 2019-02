I sorteggi degli ottavi di Europa League 2019 in diretta

Urna di Nyon non particolarmente fortunata per le ultime due squadre italiane rimaste in Europa League. Ai sorteggi degli ottavi di finale l'Inter ha pescato i tedeschi dell'Eintracht Francoforte, al Napoli tocca il Salisburgo. La Lazio è stata eliminata dal Siviglia ai sedicesimi (0-1 all'Olimpico e 2-0 in Spagna) e prima di lei erano cadute il Milan ai gironi (fatale la sconfitta in Grecia contro l'Olympiacos, che subito dopo è stato fatto fuori nel primo turno a eliminazione diretta dalla Dinamo Kiev) e l'Atalanta al preliminare (vinsero ai rigori i danesi del Copenaghen, arrivati poi ultimi nel girone C dietro Zenit San Pietroburgo, Slavia Praga e Bordeaux).