Le difficoltà degli "altri Balotelli" nell'Italia di Salvini

Li hanno definiti i nuovi Balotelli: sono i figli di immigrati che cercano di farsi strada nel calcio italiano. Dietro i loro successi, o i loro fallimenti, ci sono percorsi fatti di difficoltà, sacrifici e, a volte, sofferenze. Vi raccontiamo sei storie, diverse tra loro, per mostrare le facce di un sistema, quello del pallone, che cerca di adeguarsi - a fatica - a una società che sta rapidamente cambiando ma che politicamente non progredisce. L'affossamento di una legge sullo ius soli non ha permesso ai ragazzi italiani di seconda generazione di far parte delle nazionali di calcio, anche se una norma datata 2016 prevede il diritto al tesseramento nelle federazioni sportive agonistiche anche per i minori in Italia almeno dal compimento del decimo anno d'età. Ma fino ai 18 anni la cittadinanza italiana resta una chimera.

MBAYE DIAGNE: DALLA JUVENTUS AL SUCCESSO COL GALATASARAY

Mbaye Diagne è nato a Dakar il 28 ottobre 1991 e di professione fa il calciatore. Il suo nome è salito alla ribalta nazionale della stampa specializzata per il trasferimento alla gloriosa squadra turca del Galatasaray. Mbaye lasciò il suo Paese a 18 anni per raggiungere suo padre che dal 2003 era emigrato in Italia e risiedeva in Piemonte; il sogno del giovane senegalese era sempre stato quello di giocare a calcio da professionista. Suo padre era convinto che qui il ragazzo avrebbe trovato le giuste opportunità per mettersi in luce.