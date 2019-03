Come Paris può vincere la Coppa del mondo di discesa libera

Altra impresa dell'italiano Dominik Paris, che sabato 2 marzo ha vinto - con il tempo di 1.45.74 - la discesa libera di Coppa del mondo di sci a Kvitfjell, in Norvegia. Secondo si è piazzato lo svizzero Beate Feuz , leader della graduatoria di specialità, in 1.45.99. Terzo l'austriaco Matthias Mayer in 1.46.11.

IL PROGRAMMA: ULTIMA GARA A SOLDEU IL 13 MARZO

A 29 anni, Paris ha conquistato così il quarto successo stagionale e il 13esimo in carriera. L'azzurro, che poche settimane fa ha anche vinto ad Aare il mondiale di SuperG, resta dunque ancora in corsa per la conquista della coppa di disciplina: manca una gara, Feuz resta in testa alla classifica generale con 500 punti, favorito per il successo finale, ma Paris lo incalza, a quota 420 punti. L'ultimo appuntamento della stagione è in programma a Soldeu, in Andorra, il 13 marzo.

LE OPZIONI DI PARIS: DUE VIE PER LA COPPA DEL MONDO

Per vincere la coppa, Paris ha due possibilità. La prima: vincere l’ultima gara, sperando che Feuz arrivi al massimo 13esimo. In questo caso, l'italiano e lo svizzero chiuderebbero la stagione a pari merito. L'altra possibilità, per Paris, è arrivare secondo e augurarsi che Feuz non prenda punti, ovvero termini la gara dal 16esimo posto in poi (nelle finali di Coppa del mondo si assegnano punti solo ai primi 15, ndr).