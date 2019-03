Mission Winnow e il binomio Ferrari-tabacco che può costare caro

ANCHE MCLAREN NEL MIRINO DELLE AUTORITÀ AUSTRALIANE

Difficile farsi un'idea di cosa si celi dietro Mission Winnow, sulla carta presentato come un semplice programma sulla ricerca e l’innovazione tecnologica per un immaginifico «futuro migliore» sin dalla sua prima comparsa nel mondo della Formula 1. Al momento della registrazione del marchio presso l’Unione europea, sono tuttavia apparsi nella descrizione del brand 19 riferimenti al fumo tra cui “tabacco crudo o lavorato” e “prodotti del tabacco come sigari, sigarette, e tabacco da rollare“, da Philip Morris giustificati come «azione protettiva contro le cattive intenzioni di terzi». Tanto, però, è bastato a Codacons e Unione nazionale dei consumatori per depositare all'Antitrust e al ministero della Salute un esposto contro il team italiano. Che sembra tuttavia essere in buona compagnia, dato che pure la McLaren è finita nel mirino delle autorità australiane dopo avere esposto il marchio "A better tomorrow" della British american tobacco.

L'UE VIGILA SULLA MANCATA OSSERVAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL 2003

Sullo sfondo, pare che anche l'Unione europea abbia intenzione di vederci chiaro, ipotizzando la mancata osservazione della direttiva 33 del 2003 che ha sancito il divieto non soltanto per la pubblicità diretta del fumo, ma anche per i prodotti che hanno l’effetto indiretto di promuoverne altri contenenti tabacco. Un aggiornamento datato 2014 ha precisato che all’elenco sono state aggiunte le sigarette elettroniche e tutta l’area dei prodotti definiti "a basso rischio".