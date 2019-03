Le nuove regole della MotoGp 2019

Il pilota avrà tre giri di tempo per passare sui punti indicati dal momento in cui gli verrà comunicata la punizione. Verranno messe a disposizione delle procedure che consentiranno ai commissari di utilizzare un lasso di tempo equivalente a quella del Long Lap Penalty nel caso in cui il pilota non possa completare il giro perché, ad esempio, è stata esposta la bandiera rossa. La penalità per far cadere un pilota resterà in vigore.

PIÙ RIGIDO IL REGOLAMENTO SULLE CARENE

Sono stati introdotti nuovi limiti di dimensione delle appendici e nella combinazione delle varie parti. I progetti attuali saranno ancora consentiti, ma non sarà possibile rimuovere o cambiare parti aerodinamiche significative. Inoltre, l’omologazione del 2019 si baserà sullo storico della stagione precedente. «La modifica non è piaciuta in casa Ducati, famosa per le ‘trovate’ di Gigi Dall’Igna (direttore generale di Ducati Corse, ndr), è dovuta correre ai ripari», ha riportato il sito specializzato Sportfair, «perché la carena del 2018 è stata adesso considerata pericolosa per via delle ali troppo sporgenti e, per questo motivo non potrà essere utilizzata».